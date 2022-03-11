Ройселанн рассказала о возможном завершении карьеры

Норвежская биатлонистка Марта Ройселанн рассказала о самочувствии и проблемах, которые возникают из-за травмы бедра.

«Я чувствую боль, когда бегу на лыжах. Но, по крайней мере, на лыжах лучше, чем на лыжероллерах. Пожалуй, лучший способ перемещения — велосипед.

После сезона я снова все обдумаю и решу вместе с врачами. Хочу находиться в нормальном состоянии, когда завершу карьеру. Хочу быть уверенной, что не зашла слишком далеко.

С моим бедром ситуация лучше не станет. Возможно, мне придется еще больше бегать на лыжах и делать специальную подготовку. Сейчас у меня еще идет сезон. Пока не думаю о том, что будет дальше. Будет апрель, чтобы найти все ответы", — цитирует Ройселанн TV2.