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Сегодня, 17:40

Поварницын выиграл серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Биатлонист Поварницын выиграл серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский биатлонист Александр Поварницын завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место.

Золото завоевал норвежец Сверре Дален Аспенс. Бронза — у Филиппа Хорна из Германии.

Россиянин Василий Томшин занял шестое место, Михаил Первушин — восьмое, Ильназ Мухамедзянов — 27-е, Дмитрий Иванов — 41-е, Петр Пащенко — 54-е.

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