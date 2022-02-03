Поварницын выиграл серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место
Биатлонист Поварницын выиграл серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место
Российский биатлонист Александр Поварницын завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место.
Золото завоевал норвежец Сверре Дален Аспенс. Бронза — у Филиппа Хорна из Германии.
Россиянин Василий Томшин занял шестое место, Михаил Первушин — восьмое, Ильназ Мухамедзянов — 27-е, Дмитрий Иванов — 41-е, Петр Пащенко — 54-е.
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