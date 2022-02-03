Резцова о составе на смешанную эстафету: «Сомневаюсь, что будет медаль. В Латыпове не уверена»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде-2022.

«Состав сильнейший из всей команды. Вопрос — что они нам покажут. Я немного сомневаюсь, что будет медаль. Но они поставили правильный состав. Латыпов? Я в нем не уверена как в сильнейшем спортсмене. Сомневаюсь, что он готов», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 3 февраля, стало известно, что на эстафету заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 пройдет 5 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022.