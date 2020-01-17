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Российские женщины в пятый раз не попала в десятку в эстафете

18:11
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11-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге — один из худших результатов в истории выступлений сборной России на Кубках мира. В сезоне-2016/17 россиянки занимали 12-е и 13-е места. А абсолютный антирекорд был установлен в 1992 году, когда Белякова, Снитина, Таланова и Панютина заняли 17-е место, проиграв победившей сборной Норвегии более 12 минут. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты российских женских эстафетных команд

Дата

Город

Состав

Место

Победитель

Отставание

12.12.1993

Бад Гаштайн

Белякова, Снитина, Таланова, Панютина

17

Норвегия

12.10,9

12.01.2017

Рупольдинг

Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова

13

Германия

3.57,9

05.03.2017

Пхенчхан

Акимова, Миронова, Услугина, Старых

12

Германия

2.21,5

11.03.2016

Холменколлен

Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова

11

Норвегия

3.07,9

17.01.2020

Рупольдинг

Павлова, Резцова, Старых, Юрлова-Перхт

11

Норвегия

2.33,8

17.02.2017

Хохфильцен

Подчуфарова, Слепцова, Старых, Акимова

10

Германия

2.15,5

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