Российские женщины в пятый раз не попала в десятку в эстафете
11-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге — один из худших результатов в истории выступлений сборной России на Кубках мира. В сезоне-2016/17 россиянки занимали 12-е и 13-е места. А абсолютный антирекорд был установлен в 1992 году, когда Белякова, Снитина, Таланова и Панютина заняли 17-е место, проиграв победившей сборной Норвегии более 12 минут. (Кирилл Бурдаков)
Худшие результаты российских женских эстафетных команд
|
Дата
|
Город
|
Состав
|
Место
|
Победитель
|
Отставание
|
12.12.1993
|
Бад Гаштайн
|
Белякова, Снитина, Таланова, Панютина
|
17
|
Норвегия
|
12.10,9
|
12.01.2017
|
Рупольдинг
|
Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова
|
13
|
Германия
|
3.57,9
|
05.03.2017
|
Пхенчхан
|
Акимова, Миронова, Услугина, Старых
|
12
|
Германия
|
2.21,5
|
11.03.2016
|
Холменколлен
|
Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова
|
11
|
Норвегия
|
3.07,9
|
17.01.2020
|
Рупольдинг
|
Павлова, Резцова, Старых, Юрлова-Перхт
|
11
|
Норвегия
|
2.33,8
|
17.02.2017
|
Хохфильцен
|
Подчуфарова, Слепцова, Старых, Акимова
|
10
|
Германия
|
2.15,5