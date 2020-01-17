Российские женщины в пятый раз не попала в десятку в эстафете

11-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге — один из худших результатов в истории выступлений сборной России на Кубках мира. В сезоне-2016/17 россиянки занимали 12-е и 13-е места. А абсолютный антирекорд был установлен в 1992 году, когда Белякова, Снитина, Таланова и Панютина заняли 17-е место, проиграв победившей сборной Норвегии более 12 минут. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты российских женских эстафетных команд