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22 марта, 12:30

Наталия Шевченко: «Главные цели на остаток сезона — Кубок СБР и медали ЧР»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Наталия Шевченко
Наталия Шевченко.
Фото СБР

Российская биатлонистка Наталия Шевченко в разговоре с «СЭ» обозначила цели на остаток сезона.

— Судя по тому, как выступала в прошлом году на чемпионате России и в нынешнем на спартакиаде, где завоевала больше всех медалей, ты умеешь подводиться к главным стартам. Сама видишь в себе такой навык?

— Думаю, что да. В лыжах тоже удавалось подводиться к главным стартам. Могу сказать, что всегда разбегалась ближе к концу сезона. Начало же получалось тяжелым, не могла показать те скорости, которые хотелось бы. Посмотрим, что будет сейчас. Но этот сезон уже можно назвать удачным. С самого первого этапа стала отлично выступать. Надеюсь, что подвелась хорошо к чемпионату России. Увидим на гонках.

Наталия Шевченко с&nbsp;медалями Спартакиады. «Уже точно не вернусь в лыжные гонки. В биатлоне я в своей среде». Интервью Наталии Шевченко

— Назвала этот сезон уже удачным. Какие цели на его остаток?

— По максимуму выступить на чемпионате в Тюмени. Хоть я уже пятикратная чемпионка России, но хочется всегда большего. Здесь пройдут гонки, которые пойдут в зачет Кубка СБР. Хочу в этом сезоне побороться за этот зачет. В Кубке Содружества иду на четвертом месте. Это уже далековато от лидера.

— Но в зачете Кубка Содружества у тебя не такой большой отрыв.

— Девчонки же тоже будут выступать и набирать какие-то очки. Наверное, мне нужно выигрывать все гонки, чтобы стать первой. Буду стараться. Но под конец сезона силы уже на исходе. Поэтому все-таки главные цели — Кубок СБР и медали чемпионата России, — сказала Шевченко «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталия Шевченко
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