Россиянин Томшин стал четвертым в спринте на этапе Кубка IBU

На этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье прошел мужской спринт. Россиянин Василий Томшин показал четвертый результат. Победу в гонке одержал норвежец Синнре Йорде.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Синнре Йорде (Норвегия) — 23.54,5

2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание +6,2 (1)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +8,2 (2)

4. Василий Томшин (Россия) — +12,8 (1)

5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +18,2 (2)

6. Александр Андерсен (Норвегия) — +26,0 (1)

11. Петр Пащенко (Россия) — +35,6 (1)

14. Никита Поршнев (Россия) — +44,9 (1)

16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1.02,6 (2)

33. Михаил Первушин (Россия) — +1.29,3 (2)

53. Дмитрий Иванов (Россия) — +2.08,8 (2)