Россиянин Томшин стал четвертым в спринте на этапе Кубка IBU
14:08
На этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье прошел мужской спринт. Россиянин Василий Томшин показал четвертый результат. Победу в гонке одержал норвежец Синнре Йорде.
Биатлон
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Синнре Йорде (Норвегия) — 23.54,5
2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание +6,2 (1)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +8,2 (2)
4. Василий Томшин (Россия) — +12,8 (1)
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +18,2 (2)
6. Александр Андерсен (Норвегия) — +26,0 (1)
11. Петр Пащенко (Россия) — +35,6 (1)
14. Никита Поршнев (Россия) — +44,9 (1)
16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1.02,6 (2)
33. Михаил Первушин (Россия) — +1.29,3 (2)
53. Дмитрий Иванов (Россия) — +2.08,8 (2)
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