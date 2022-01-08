Министр спорта Олег Матыцин пожелал российским биатлонистам успехов на дальнейших этапах Кубка мира после побед Александра Логинова, Кристины Резцовой и Антона Бабикова на этапе в германском Оберхофе.

Логинов выиграл спринт, а Резцова и Бабиков победили в сингл-миксте.

«Поздравляю Александра Логинова с победой в спринте, а Кристину Резцову и Антона Бабикова — с первым местом в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Германии и успешным началом 2022 года, — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства. — Александр прекрасно провел спринтерскую гонку, показал хорошую скорость на дистанции и, несмотря на снегопад и сильный ветер, допустил лишь один промах на двух огневых рубежах. Российский биатлонист проявил настоящий чемпионский характер и на финише не оставил шансов сильнейшим соперникам. Для нашего спортсмена, чемпиона мира, это первая победа, одержанная на этапах Кубка мира, с января 2021 года».

«Кристина Резцова и Антон Бабиков справились со стрельбой в непростых погодных условиях и победили в молодой, но очень зрелищной дисциплине, которая пока не входит в олимпийскую программу, — одиночной смешанной эстафете. Поздравляю с победами тренеров спортсменов, а также Союз биатлонистов России. Наши биатлонисты порадовали болельщиков результатами в преддверии старта Олимпийских зимних игр в Пекине, желаю им успеха на оставшихся до Игр-2022 этапах Кубка мира. Биатлон — один из самых любимых видов спорта в России, и нашим спортсменам будет помогать поддержка всей нашей большой страны», — добавил Матыцин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Этап Кубка мира в Рупольдинге состоится 12-16 января, а в Антхольце — 20-23 января.