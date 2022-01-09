Россиянка Куклина выиграла золото в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии
17:14
Россиянка Лариса Куклина стала победительницей спринта на этапе Кубка IBU в Словакии. Она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
Вторую позицию заняла Рагнхиль Фемстейневик из Норвегии, третью — еще одна россиянка Виктория Сливко.
Биатлон
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Лариса Куклина (Россия) — 20.40,1 (0 промахов)
2. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — +2,4 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) — +12,3 (0)
4. Софи Шово (Франция) — +17,6 (0)
5. Камиль Бене (Франция) — +36,9 (1)
6. Йенни Энодд (Норвегия) — +38,0 (1)...
26. Евгения Буртасова (Россия) — +1.15.6 (3)
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