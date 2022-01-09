Россиянка Куклина выиграла золото в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

Россиянка Лариса Куклина стала победительницей спринта на этапе Кубка IBU в Словакии. Она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторую позицию заняла Рагнхиль Фемстейневик из Норвегии, третью — еще одна россиянка Виктория Сливко.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Лариса Куклина (Россия) — 20.40,1 (0 промахов)

2. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — +2,4 (1)

3. Виктория Сливко (Россия) — +12,3 (0)

4. Софи Шово (Франция) — +17,6 (0)

5. Камиль Бене (Франция) — +36,9 (1)

6. Йенни Энодд (Норвегия) — +38,0 (1)...

26. Евгения Буртасова (Россия) — +1.15.6 (3)