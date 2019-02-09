Россия опустилась со 2-го на 4-е место в зачете женских эстафет Кубка мира

Россиянки опустились на 4-е место в зачете эстафет Кубка мира. В пятницу сборная России стала 10-й в женской эстафете на этапе Кубка мира в Канаде.
Германия, одержавшая победу в пятницу, вышла в лидеры, опередив Францию, которая идет второй. Замыкает тройку лучших Норвегия, которая поднялась с 4-го места.
Эстафета (ж)
1 (3). Германия – 198 (+60)
2 (1). Франция – 196 (+48)
3 (4). Норвегия – 189 (+54)
4 (2). Россия – 174 (+31)
5 (5). Швеция – 161 (+28)
6 (6). Италия – 159 (+43)
Немки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Канаде, россиянки – 10-е //
Россия после женской эстафеты опустилась на 4-е место в Кубке наций
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