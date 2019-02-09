Россия опустилась со 2-го на 4-е место в зачете женских эстафет Кубка мира

Россиянки опустились на 4-е место в зачете эстафет Кубка мира. В пятницу сборная России стала 10-й в женской эстафете на этапе Кубка мира в Канаде.

Германия, одержавшая победу в пятницу, вышла в лидеры, опередив Францию, которая идет второй. Замыкает тройку лучших Норвегия, которая поднялась с 4-го места.

Эстафета (ж)

1 (3). Германия – 198 (+60)

2 (1). Франция – 196 (+48)

3 (4). Норвегия – 189 (+54)

4 (2). Россия – 174 (+31)

5 (5). Швеция – 161 (+28)

6 (6). Италия – 159 (+43)

Немки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Канаде, россиянки – 10-е //

​Россия после женской эстафеты опустилась на 4-е место в Кубке наций