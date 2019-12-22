Рикко Гросс: «Я тоже, помню, соревновался и в жару, и в плюс 10, и в дождь шел»

Бывший старший тренер сборной России Рикко Гросс в интервью «СЭ» рассказал об условиях проведения этапа Кубка мира в Анси. Сейчас специалист возглавляет мужскую сборную Австрии.

— Гонки в Анси проходят иногда в небиатлонную погоду, плюс 11 и дождь. Как к этому относитесь, реально ли было с этим что-то сделать, стоило отменить соревнования?

— Нет, нет, точно не это. Это такая же часть спорта. Иногда дождь идет, иногда — снег, бывает и хорошая погода, как на гонках преследования. Это нормально. Я тоже, помню, соревновался и в жару, и в плюс 10, и в дождь шел. Как вспомню... Бррр. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Гросса