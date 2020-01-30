Результат Украины на юниорском ЧМ аннулирован из-за ошибки бывшей российской биатлонистки

IBU аннулировал результат женской сборной Украины в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде, собщает biathlon.com.ua. Украинки показали седьмой результат.

Однако на последнем рубеже Екатерина Бех допустила грубую ошибку. Промазав четыре раза, биатлонистка использовала четыре дополнительных патрона вместо положенных трех.

До 2018 года Бех выступала за российскую команду, после чего сменила спортивное гражданство.

Эстафету выиграла сборная Франции, россиянки завоевали серебро.