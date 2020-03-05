Резкие высказывания Тихонова в адрес Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, что никогда не видел сотрудницу Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, которая во время чемпионата мира обратилась в полицию, подозревая россиянина Александра Логинова в нарушении антидопинговых правил. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что женщина опиралась на слова Тихонова.

Дмитрий Губерниев: «Девушка, которая донесла на Логинова, опиралась на слова Тихонова»

— Я никогда в жизни не видел ее и понятия не имею, как она выглядит, — цитирует РИА «Новости» Тихонова. — С Александром Касперовичем я физически не виделся на чемпионате мира. К Логинову я не подходил абсолютно. Губерниев просто пытается укусить того, кого укусить невозможно, вот и все. Он лишний раз хочет накинуть. Губерниев — болван, который на 30-40% развалил наш биатлон со своей командой.