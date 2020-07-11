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«Решение принято». Губерниев назвал нового главного тренера сборной России по биатлону

11 июля 2020, 17:21
Валерий Польховский. Фото СБР.
Валерий Польховский. Фото СБР.
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто станет тренером сборной России по биатлону.

— Валерий Польховский будет главным тренером сборной. Решение принято, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее новоиспеченный президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что в случае его победы на выборах главным тренером национальной команды станет Валерий Польховский.

Прежде уже экс-президент СБР Владимир Драчев заявил, что вице-президент организации Валерий Польховский не будет иметь никакого отношения к национальной сборной по биатлону в сезоне-2020/21.

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