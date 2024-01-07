Президент СБР Майгуров прокомментировал угрозу отмены чемпионата России в Чайковском

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию об угрозе отмены чемпионата России-2023/24 в Чайковском из-за плохих погодных условий.

«Следим за прогнозом погоды и надеемся, что в Чайковском проведем хотя бы пару соревновательных дней. Мы можем провести соревнования в четверг, воскресенье и понедельник. Сейчас нельзя сорвать весь биатлонный караван и в моменте сказать: «Давайте, поедем туда-то». Это сложно не для СБР, а для команд, которые взяли билеты и сделали предоплаты.

Если даже мы что-то не проведем, то у нас есть весенний чемпионат России, где при необходимости мы можем добавить ту или иную дисциплину. Также мы можем провести старты, запланированные на конец первой недели в Чайковском в начале второй недели», — приводит Metaratings слова Майгурова.

Чемпионат России в неолимпийских дисциплинах должен пройти в Чайковском с 11 по 14 января. В программу соревнований вошли суперспринт, командная гонка и мегамасс-старт.