Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:45

Каюмов не удивлен победе супруги Валерии в спринте на этапе Кубка Содружества

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Биатлонист Рустам Каюмов поделился мнением о победе супруги Валерии в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

«Она меня не сильно удивила. Я знал, что она подошла сюда в очень хорошей форме. Я это видел уже в подготовке к этим стартам, когда делали определенную работу. В целом ей нужно было только хорошо стрельнуть, и она точно была бы в призах. Мы готовились именно к спринту, где ее шансы выше, а в остальных гонках ей пока тяжелее», — цитирует Каюмова Metaratings.ru.

Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Рустам Каюмов
0
Читайте также
Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из ОАЭ
Россияне Пономарев и Орлов из «Каролины» оценили победу над «Вашингтоном»
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каюмов рассказал, что мороз осложнил задачу на этапе Кубка Содружества

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости