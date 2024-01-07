Каюмов не удивлен победе супруги Валерии в спринте на этапе Кубка Содружества

Биатлонист Рустам Каюмов поделился мнением о победе супруги Валерии в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

«Она меня не сильно удивила. Я знал, что она подошла сюда в очень хорошей форме. Я это видел уже в подготовке к этим стартам, когда делали определенную работу. В целом ей нужно было только хорошо стрельнуть, и она точно была бы в призах. Мы готовились именно к спринту, где ее шансы выше, а в остальных гонках ей пока тяжелее», — цитирует Каюмова Metaratings.ru.

Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах