Поршнев: «Если бы мы были за рубежом, то с семьей было бы тяжелее видеться»

Биатлонист Никита Поршнев поделился эмоциями после победы в спринте на чемпионате России.

— Во всем ищу положительные моменты. Если бы мы были за рубежом, то с семьей было бы тяжелее видеться. Сейчас я с ними нахожусь. Ищу везде плюсы. Конечно, мы бегаем, чтобы выступать среди лучших. Но повторю, что Союз биатлонистов России организовали очень хорошие соревнования, на достойном уровне. Надеюсь, что дальше будет только лучше.

— В этом сезоне появилась призовые. С финансовой точки зрения удалось повысить доходы свои?

— Конечно. Какие деньги удалось заработать. Это приятно, не может не радовать.

Спортсмен показал время 26 минут 25,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым пришел Даниил Серохвостов с отставанием в 10,7 секунды, допустив по ходу гонки один промах. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +18,5 секунды при одном промахе.