Поршнев: «Очень приятно победить при болельщиках. Спасибо команде и руководству»

Биатлонист Никита Поршнев поделился эмоциями после победы в спринте на чемпионате России.

— Очень приятно победить при болельщиках. Спасибо команде и руководству, которое поддерживало. Своей семье за то, что приехали поддержать.

— Насколько довольны тем, как сложился сезон?

— Ставил цель на этот сезон пробежать как можно больше стартов. В среднем у меня было 18-20, а в этом уже 30. Ставил задачу везде в среднем стабильно выступать. По сезону так и шло, но медалей не хватало.

Спортсмен показал время 26 минут 25,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым пришел Даниил Серохвостов с отставанием в 10,7 секунды, допустив по ходу гонки один промах. Третьим финишировал Эдуард Латыпов +18,5 секунды при одном промахе.