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Польховский сдал положительный тест на коронавирус

6 января 2021, 23:20
Валерий Польховский. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерий Польховский. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на корреспондента Илью Трифанова.

Специалист был немедленно изолирован. Его обязанности временно будет исполнять тренер женской сборной по стрельбе Алексей Волков.

Сейчас национальная команда находится в Оберхофе, где пройдут пятый и шестой этапы Кубка мира. Соревнования пройдут 8-10 и 13-17 января.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1295337_Polkhovskij_sdal_polozhitelnyj_test_na_koronavirus

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