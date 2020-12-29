Главный тренер сборной России Валерий Польховский отметил, что успех в «Рождественской гонке» Евгении Павловой и Матвея Елисеева добавит обоим биатлонистам уверенности на последующих стартах.

Павлова и Елисеев одержали победу в масс-старте и гонке преследования.

«Эта гонка была знаковой для спортсменов. Деньги здесь стоят на втором плане, прежде всего все боролись за первое место, — цитирует ТАСС Польховского. — И Матвей, и Евгения проявили характер, боролись в сложных погодных условиях. Хоть был небольшой ветерок, но в то же время был и обильный снегопад. Такая погода была одинаковой для всех, но наши ребята собрались и показали характер».

Польховский подчеркнул, что победа поможет им в дальнейшем, придаст уверенности в психологическом плане и понимание, что они могут бороться.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 8 по 10 января в немецком Оберхофе.