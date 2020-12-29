Польховский — о победе на «Рождественской гонке»: «Деньги здесь стоят на втором плане»
Главный тренер сборной России Валерий Польховский отметил, что успех в «Рождественской гонке» Евгении Павловой и Матвея Елисеева добавит обоим биатлонистам уверенности на последующих стартах.
Павлова и Елисеев одержали победу в масс-старте и гонке преследования.
«Эта гонка была знаковой для спортсменов. Деньги здесь стоят на втором плане, прежде всего все боролись за первое место, — цитирует ТАСС Польховского. — И Матвей, и Евгения проявили характер, боролись в сложных погодных условиях. Хоть был небольшой ветерок, но в то же время был и обильный снегопад. Такая погода была одинаковой для всех, но наши ребята собрались и показали характер».
Польховский подчеркнул, что победа поможет им в дальнейшем, придаст уверенности в психологическом плане и понимание, что они могут бороться.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 8 по 10 января в немецком Оберхофе.
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