Подчуфарова рассматривала вариант перехода в сборную Молдавии

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова перед решением перейти в сборную Словении рассматривала вариант выступления за национальную команду Молдавии, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Молдавии.

Союз биатлонистов России на этой неделе одобрил переход 27-летней Подчуфаровой в сборную Словении. Теперь его должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU).

— Перед этим Ольга обращалась и в нашу федерацию, однако мы не смогли решить вопрос предоставления ей гражданства страны, — отмечается в сообщении молдавской федерации.

Подчуфарова летом объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва.