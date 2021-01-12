Почему шведы подозревают лыжников в допинге? Новый сезон лыже-биатлонного лайва «СЭ»

Обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов долго копили идеи и вдохновение и теперь возвращаются в эфир, чтобы обсудить все самые горячие темы недели:

— Триумф Большунова и российских лыжников на «Тур де Ски»;

— Почему шведы раз за разом подозревают наших спортсменов в допинге;

— Почему биатлонисты выиграли смешанную эстафету — сработал челлендж от Губерниева или пост-новогоднее вдохновение?

— Как будут выступать наши лыжники и биатлонисты в нейтральном статусе на ближайших чемпионатах мира;

— Почему биатлонисты бегут от допинг-контроля в Иркутске...

... И многое другое! Пишите ваши вопросы в комментариях или задавайте их в прямом эфире во вторник, 12 января, в 14:00.