Почему Миронову не заменили на Кристину Резцову на чемпионате мира? Объясняет тренер женской сборной России

Тренер женской сборной России Леонид Гурьев отметил, что на чемпионате мира команды в целом не были настроены делать замены.



— Почему во время чемпионата мира тренеры продолжали ставить Светлану Миронову, а не заменили ее на Кристину Резцову? — Кристина была хорошо готова в стрелковом плане и в Риднау, и на тренировках в Италии, — цитируют «РИА «Новости» Гурьева. В общем, проблем никаких не было. У нас были варианты, думали, ставить или нет... Понимаете, когда медалей нет, состав этот идет по всей дистанции. Если посмотреть аналитику всего чемпионата мира, то только у сборной Украины была замена, остальные как начинали, так и бежали.