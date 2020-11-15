Павлова выиграла контрольный масс-старт в Тюмени
Евгения Павлова с одним промахом победила в контрольном масс-старте на сборе национальной команды в Тюмени, сообщает пресс-служба СБР в Instagram. Второе место заняла Тамара Воронина, третье — Лариса Куклина.
Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.
Контрольная тренировка. Тюмень
Женщины. Масс-старт
1. Евгения Павлова — 33.23 (1 промах)
2. Тамара Воронина — 33.57 (1)
3. Лариса Куклина — 34.03 (2)
4. Ульяна Кайшева — 34.20 (2)
5. Анастасия Халиуллина — 34.31 (2)
6. Ирина Казакевич — 34.59 (3)
7. Наталья Гербулова — 35.14 (4)
8. Татьяна Акимова — 35.15 (4)
9. Екатерина Носкова — 35.19 (5)
10. Елизавета Каплина — 35.20 (4)
11. Полина Шевнина — 35.28,2 (3)
12. Анастасия Гореева — 35.28 (6)
13. Анастасия Егорова — 35.41 (4)
14. Анастасия Поршнева — 37.08 (6)