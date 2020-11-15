Павлова выиграла контрольный масс-старт в Тюмени

Евгения Павлова с одним промахом победила в контрольном масс-старте на сборе национальной команды в Тюмени, сообщает пресс-служба СБР в Instagram. Второе место заняла Тамара Воронина, третье — Лариса Куклина.

Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.

Контрольная тренировка. Тюмень

Женщины. Масс-старт



1. Евгения Павлова — 33.23 (1 промах)

2. Тамара Воронина — 33.57 (1)

3. Лариса Куклина — 34.03 (2)

4. Ульяна Кайшева — 34.20 (2)

5. Анастасия Халиуллина — 34.31 (2)

6. Ирина Казакевич — 34.59 (3)

7. Наталья Гербулова — 35.14 (4)

8. Татьяна Акимова — 35.15 (4)

9. Екатерина Носкова — 35.19 (5)

10. Елизавета Каплина — 35.20 (4)

11. Полина Шевнина — 35.28,2 (3)

12. Анастасия Гореева — 35.28 (6)

13. Анастасия Егорова — 35.41 (4)

14. Анастасия Поршнева — 37.08 (6)