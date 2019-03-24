Павлова получила приз новичку года по версии IBU. Видео

Российская биатлонистка Евгения Павлова признана новичком года по версии IBU. После масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене 25-летней спортсменке вручили приз. Павлова пропустила гонки в Норвегии из-за плохого самочувствия.

Many congratulations to @russianbiathlon's Evgeniya Pavlova who is taking the award for @IBU_WC Rookie of the Year this winter! #HOL19 🇷🇺😁 pic.twitter.com/d9GEN00Hrc – IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира - она набрала 232 очка. В составе женской команды она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе.

Кроме того, Павлова стала чемпионкой Европы в сингл-миксте вместе с Дмитрием Малышко. Лучший личный результат спортсменки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде - девятое место в пасьюте.

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