17:00 | Биатлон

Павлова получила приз новичку года по версии IBU. Видео

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Российская биатлонистка Евгения Павлова признана новичком года по версии IBU. После масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене 25-летней спортсменке вручили приз. Павлова пропустила гонки в Норвегии из-за плохого самочувствия. 

Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира - она набрала 232 очка. В составе женской команды она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе.

Кроме того, Павлова стала чемпионкой Европы в сингл-миксте вместе с Дмитрием Малышко. Лучший личный результат спортсменки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде - девятое место в пасьюте.

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