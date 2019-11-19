Ольга Подчуфарова: «Этот год перерыва точно пошел мне на пользу»

Российская биатлониста Ольга Подчуфарова, которая с этого сезона будет выступать за сборную Словении, оценила свою нынешнюю спортивную форму.

— Первые два месяца были пыткой. Было тяжело, сложно смириться, что скорость просто нулевая.

Но со временем стало проще. Увидела, что организм реагирует нормально — и только тогда решила продолжать карьеру. Я же заканчивала почему? Чувствовала, что организм не вытягивает. Этот год перерыва точно пошел мне на пользу. В плане здоровья все, тьфу-тьфу, хорошо. На днях общались с Лелиным. Написала ему, что такого рабочего состояния не чувствовала уже года четыре.

— Вы ведь и головой отдохнули?

— С точки зрения психологии изменения большие. Сейчас по-другому ко всему отношусь. И уровень мотивации выше, чем когда-либо прежде.

— Почему?

— Большую роль сыграл год перерыва. Я еще за год до того, как закончила, говорила Виталия Норицыну, что, по-хорошему, сезон мне надо пропускать. Не чувствовала никакого запала. Держало лишь то, что на носу была Олимпиада, по инерции хотелось дотянуть.

А сейчас появился детский азарт. Тот самый, который был в юниорские времена. Я кайфую. Даже если тренировка очень жесткая. Идет интервальная, а я улыбаюсь. Это я не кому-то что-то хочу доказать, это максимально раскрытая любовь к своему делу. Реально очень люблю это все. Просто на какое-то время забывала об этом. (Владимир Иванов)

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