Нугманов заявил, что проведение Спартакиады учащихся в Сочи опасно для здоровья детей

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов призвал перенести Спартакиаду учащихся по биатлону из Сочи в связи со сложностью адаптации молодых спортсменов к среднегорью.

«Союз биатлонистов России недостаточно активно отстаивал нашу позицию в переговорах с Минспортом о месте проведения Спартакиады учащихся. В письме в адрес Минспорта указаны только просьбы региональных федераций, однако не было представлено научного обоснования, почему выступление в условиях среднегорья без акклиматизации и должной среднегорной подготовки может быть опасным. Мы делали запрос в Поволжский государственный университет физкультуры и получили ответ, что проведение соревнований без учета процессов акклиматизации может иметь негативные последствия для здоровья детей. СБР и Федерация лыжных гонок России совершенно напрасно не придают этому должного значения, так как это может нанести непоправимый вред здоровью юношей. Кто в этом случае понесет ответственность? Тренер? Считаю, что нужно активнее доносить позицию специалистов до министра спорта Олега Васильевича Матыцына и рассмотреть варианты переноса Спартакиады, так как у региональных команд нет возможностей для проведения в Сочи подготовительного сбора. В конце концов, в Сочи можно провести взрослую Спартакиаду, в которой примут участие более подготовленные спортсмены», — приводит слова Нугманова Metaratings.ru.

Ранее представители региональных российских федераций по биатлону и Союз биатлонистов России обращались в Министерство спорта с просьбой перенести соревнования из Сочи, так как у юных спортсменов могут возникнуть проблемы с акклиматизацией в условиях среднегорья.