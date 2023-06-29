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Сегодня, 13:31

Нигматуллина будет тренироваться с командой Татарстана, где работает ее муж и личный тренер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина будет тренироваться под руководством личного тренера и супруга вместе с командой Татарстана.

«Июльские сборы Ульяна Нигматуллина проведет в Ижевске под руководством личного тренера вместе с нашей командой, но по своему плану. Но, если с нашей стороны ей потребуется помощь, то мы готовы ее предоставить. В Тюмени на сборе перед чемпионатом России мы также будем работать вместе. Ильшат работает с нами с лета. Он отвечает за функциональную подготовку мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Также с ним советуются и набираются опыта юношеские тренеры», — приводит слова Нугманова Metaratings.ru.

29-летняя спортсменка является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Прошлый сезон она пропустила из-за рождения ребенка. В новом сезоне она будет выступать не за Удмуртскую Республику, а за Тюменскую область.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullina-budet-trenirovatsya-s-komandoi-tatarstana-gde-rabotaet-eyo-muzh-i-lichnyi-trener-262320/
Биатлон
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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