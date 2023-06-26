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Сегодня, 14:02

Биатлонистка Нигматуллина рассказала о подготовке к новому сезону

Виктория Кравченко
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина после окончания обучения в Российском международном олимпийском университете сообщила о подготовке к новому сезону. Ранее девушка стала дипломированным мастером спортивного администрирования.

«Я начала подготовительный сезон со сбора в Терсколе, чтобы вообще понять, готова ли тренироваться морально и физически. Далее до августа тренировки будут проходить в Ижевске, потом по планам Тюмень, Сочи и т. д. В идеальной ситуации хотела бы пробежать уже Кубок Содружества в Сочи», — цитирует спортсменку сайт СБР.

29-летняя спортсменка является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Прошлый сезон она пропустила из-за рождения ребенка. В новом сезоне она будет выступать не за Удмуртскую Республику, а за Тюменскую область.

Источник: https://biathlonrus.com/news/ulyana-nigmatullina-khotela-by-probezhat-uzhe-na-kubke-sodruzhestva-v-sochi/
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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