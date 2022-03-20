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Норвежский биатлонист Тарьей Бе заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всем мире

Норвежец Тарьей Бе заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всем мире
Виктория Кравченко
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Тарьей Бе.
Фото AFP

Норвежский биатлонист Тарьей Бе раскритиковал российских спортсменов, принявших участие в праздничном концерте, который состоялся 18 марта в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

«Не думаю, что российские спортсмены что-то поняли. Они жалуются, что их не допускают к участию в соревнованиях и отстраняют, но они не делают выводы и четко не дистанцируются (от позиции властей РФ), по моему мнению, им снова будут не рады», — цитирует Бе «РИА Новости Спорт» со ссылкой на NRK.

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили, что намерены оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220320/biatlon-1779120548.html
Биатлон
Тарьей Бе
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