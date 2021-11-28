«Сегодня я бежал с носком на причинном месте». Норвежский биатлонист Кристиансен о гонке в Эстерсунде

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, что на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за мороза ему пришлось дополнительно утеплить область паха.

В спринте Кристиансен стал вторым, а накануне в индивидуальной гонке он занял 17-е место.

«Вчера я был расстроен и разочарован, — приводит слова бистлониста TV2. — Казалось, что я все неплохо контролировал, и причина неудачи была в том, что я не сумел нормально одеться к морозной погоде.

Сегодня же я принял все меры предосторожности и бежал практически в носке на причинном месте. Вчера оно было почти синим после гонки. Даже интересно, бесплоден ли я теперь или нет.

Кроме того, я использовал метод Стурлы Лагрейда и засунул грелки под мышки. Это тоже помогло, так как я чувствовал пальцы на руках".