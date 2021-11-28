Российский биатлонист Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU
15:39
Российский биатлонист Василий Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Идре.
Вторым стал норвежец Александр Андерсен. Замкнул тройку еще один россиянин Александр Поварницын.
Биатлон
Идре (Швеция)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Василий Томшин (Россия) — 31.35,4 (0 промахов)
2. Александр Андерсен (Норвегия) — отставание 1.01,7 (4)
3. Александр Поварницын (Россия) — 1.07,7 (1)
4. Йоханнес Кюн (Германия) — 1.12,6 (1)
5. Давид Цобель (Германия) — 1.16,7 (4)
6. Лукас Фрацшер (Германия) — 1.20,8 (4)
11. Антон Бабиков (Россия) — 2.01,6 (5)
15. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.08,7 (6)
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