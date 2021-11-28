Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Российский биатлонист Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU

15:39
Теги:

Российский биатлонист Василий Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Идре.

Вторым стал норвежец Александр Андерсен. Замкнул тройку еще один россиянин Александр Поварницын.

Биатлон

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Василий Томшин (Россия) — 31.35,4 (0 промахов)

2. Александр Андерсен (Норвегия) — отставание 1.01,7 (4)

3. Александр Поварницын (Россия) — 1.07,7 (1)

4. Йоханнес Кюн (Германия) — 1.12,6 (1)

5. Давид Цобель (Германия) — 1.16,7 (4)

6. Лукас Фрацшер (Германия) — 1.20,8 (4)

11. Антон Бабиков (Россия) — 2.01,6 (5)

15. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.08,7 (6)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Овечкин в 36 лет разрывает НХЛ. Кто еще из российских игроков был хорош в этом возрасте?
Кинчев отреагировал на смерть композитора Градского
0