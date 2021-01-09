Норвежский биатлонист Бе предложил вернуть Шипулина в сборную России

Норвежский биатлонист Тарьей Бе заявил, что сборная России в отсутствии Антона Шипулина перестала быть конкурентоспособной. По мнению 32-летнего спортсмена, россиянина стоит вернуть в национальную команду.

«Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно», — отметил Бе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без подиумов на Кубке мира. Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал уже 41 гонку подряд.

Шипулин завершил карьеру 25 декабря 2018 года.