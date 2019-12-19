Никита Поршнев: «Реально было бороться за двадцатку»

Российский биатлонист Никита Поршнев подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Анси.

— Доволен гонкой, 24-е место — для меня это хорошо, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ». — Для себя ставлю задачу стабильно закрепиться в очках. Поэтому сегодняшнее место для меня — достаточно хорошо, но последний круг все равно свалил.

Задание от тренеров было с первого круга начинать как можно быстрее. На подъеме стал зарываться, ноги сзади оставались, не хватало мощности.

Я доволен гонкой, реализовал стрельбу на сто процентов, ходом мог получше зайти в подъем. Думаю, реально было бороться за двадцатку.