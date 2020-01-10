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Никита Поршнев: «На рубеже не мог отдышаться»

17:38

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Поршнев финишировал с 4 промахами и на данный момент идет 49-м.

— Конечно, недоволен стрельбой, особенно с учетом того, что ходом чувствовал себя хорошо. Мы провели хорошую работу на сборах, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ». — Не мог отдышатся, нормально стрелять. Это моя ошибка, стал пережидать дыхание, немного запыхался.

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