Никита Поршнев: «На рубеже не мог отдышаться»

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Поршнев финишировал с 4 промахами и на данный момент идет 49-м.

— Конечно, недоволен стрельбой, особенно с учетом того, что ходом чувствовал себя хорошо. Мы провели хорошую работу на сборах, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ». — Не мог отдышатся, нормально стрелять. Это моя ошибка, стал пережидать дыхание, немного запыхался.