"Не согласен, что этап шикарный". Елисеев - о мужской эстафете на ЧМ

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что не совсем доволен своим этапом в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 25-летний спортсмен стал первым на стартовом этапе.

- Не согласен, что этап шикарный, - сказал Елисеев в эфире "Первого канала". - Два дополнительных патрона - это многовато, а сегодня штиль. Не полностью доволен этапом.

У нас хороший состав, мы будем бороться. Лыжи работают прекрасно, спасибо сервису. Гараничев? Со мной не обсуждал свое отстутсвие в эстафете, но мысль сидела, что у него были проблемы на предыдущих турнирах.

В гонке также принимают участие Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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