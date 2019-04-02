"Не сказала бы, что мы были очевидными претендентками на золото". Казакевич - об эстафете на чемпионате России

Российская биатлонистка Ирина Казакевич призналась, что не считала свою команду (Свердловская область) очевидным претендентом на золото в женской эстафете на чемпионате России. Она заняла второе место вместе с Тамарой Ворониной, Светланой Мироновой и Екатериной Глазыриной.

- Задача была первые два круга пройти ровно и справиться со стрельбой, - приводит слова Казакевич "Тюменская Арена". - А на последнем отрезке уже максимально приблизиться к лидерам. Довольна, свои этапом, все удалось реализовать.

Нас считали фаворитами? Не сказала бы, что мы были такими уже очевидными претендентками на золото. Да, у нас сильная команда, но многие спортсменки выступали на чемпионате России на фоне усталости, отбегав международный сезон. Я рада, что сил все же хватило для достойных результатов.

Напомним, в минувшем сезоне Казакевич заняла 21-е место в зачете Кубка IBU, набрав 306 очков.

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