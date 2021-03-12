Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Сучилов занял десятое место

Немец Филипп Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 23 минуты и 19 секунд, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал норвежец Александр Андерсен (отставание +27,2 секунды), на третьей строчке — француз Юго Ривай (+33,3).

Лучшим среди россиян стал Семен Сучилов, показавший десятый результат. Он проиграл Наврату 48,4 секунды.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 23.19,9 (0 шт. кругов)

2. Александр Андерсен (Норвегия) — отставание 27,2 (1)

3. Юго Ривай (Франция) — 33,3 (0)

10. Семен Сучилов (Россия) — 48,4 (1)

14. Евгений Идинов (Россия) — 1.13.1 (1)

15. Василий Томшин (Россия) — 1.14,3 (0)

17. Антон Бабиков (Россия) — 1.19,8 (2)

19. Никита Поршнев (Россия) — 1.34,4 (0)

57. Михаил Первушин (Россия) — 2.41.9 (3)