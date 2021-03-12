Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Сучилов занял десятое место
Немец Филипп Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 23 минуты и 19 секунд, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал норвежец Александр Андерсен (отставание +27,2 секунды), на третьей строчке — француз Юго Ривай (+33,3).
Лучшим среди россиян стал Семен Сучилов, показавший десятый результат. Он проиграл Наврату 48,4 секунды.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Филипп Наврат (Германия) — 23.19,9 (0 шт. кругов)
2. Александр Андерсен (Норвегия) — отставание 27,2 (1)
3. Юго Ривай (Франция) — 33,3 (0)
10. Семен Сучилов (Россия) — 48,4 (1)
14. Евгений Идинов (Россия) — 1.13.1 (1)
15. Василий Томшин (Россия) — 1.14,3 (0)
17. Антон Бабиков (Россия) — 1.19,8 (2)
19. Никита Поршнев (Россия) — 1.34,4 (0)
57. Михаил Первушин (Россия) — 2.41.9 (3)
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