Женская сборная ХМАО-Югры выиграла командную гонку на чемпионате России
14:31
В Ханты-Мансийске в Центре развития зимних видов спорта им. А.В. Филипенко продолжается чемпионат России по биатлону. Женская сборная ХМАО-Югры одержала победу в командной гонке.
Золото выиграли Владислава Гаврилова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина, Татьяна Воронова.
Второе место заняла команда ПФО (Республика Башкортостан, Удмуртия, Пермский край). Бронза досталась сборной Республики Мордовия.
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