Женская сборная ХМАО-Югры выиграла командную гонку на чемпионате России

В Ханты-Мансийске в Центре развития зимних видов спорта им. А.В. Филипенко продолжается чемпионат России по биатлону. Женская сборная ХМАО-Югры одержала победу в командной гонке.

Золото выиграли Владислава Гаврилова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина, Татьяна Воронова.

Второе место заняла команда ПФО (Республика Башкортостан, Удмуртия, Пермский край). Бронза досталась сборной Республики Мордовия.