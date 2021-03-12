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Женская сборная ХМАО-Югры выиграла командную гонку на чемпионате России

14:31

В Ханты-Мансийске в Центре развития зимних видов спорта им. А.В. Филипенко продолжается чемпионат России по биатлону. Женская сборная ХМАО-Югры одержала победу в командной гонке.

Золото выиграли Владислава Гаврилова, Анастасия Поршнева, Кристина Дюпина, Татьяна Воронова.

Второе место заняла команда ПФО (Республика Башкортостан, Удмуртия, Пермский край). Бронза досталась сборной Республики Мордовия.

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