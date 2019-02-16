"Наконец-то он обыграл меня". Йоханнес Бе - о победе Кристиансена в спринте на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе заявил, что рад победе своего соотечественника Ветле Кристиансена в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. 25-летний норвежец также добавил, что не может объяснить свои четыре промаха на стойке. Он занял пятое место.

- Я выиграл глобус в спринтерском зачете? Уже? Это отличная новость после не самых приятных эмоций от стрельбы стоя, - сказал Бе в интервью пресс-службе IBU. - На тренировках я чувствовал, что здесь сложные погодные условия на стрельбище. Я был хорош на первом огневом рубеже, но поплатился на втором. Не могу объяснить, что случилось. Четыре промаха говорят о проблемах в голове или с ногами. Это просто биатлон.

Отличная победа Кристиансена, это его первый успех. Мы бегали вместе с ранних лет. До 19 лет он постоянно обыгрывал меня, и теперь наконец-то у него это снова получилось. Думаю, он рад первой победе.

Напомним, Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира. Кристиансен располагается на 14-й строчке.

Все о биатлоне - здесь