"Надо меньше фокусироваться на успехах младшего брата". Симон Фуркад - Тарьею Бе

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что норвежец Тарьей Бе не должен фокусироваться на успехах своего брата Йоханнеса. Младший Бе выиграл общий зачет Кубка мира в текущем сезоне, а также четыре золота чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

- У меня нет никаких советов - Тарьей сам знает, что делать, - сказал Фуркад в интервью Калашников Media. - Единственное, что я могу ему сказать: не надо слишком фокусироваться на результатах Йоханнеса, простой делай, что должен.

Если ему суждено стать лучше, - он станет. Но фокусироваться на младшем брате не надо, это большая ошибка, которую я совершил в 2010-2011 годах.

Симон Фуркад является старшим братом пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. 34-летний француз объявил о завершении карьеры 23 марта.

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