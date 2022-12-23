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Сегодня, 10:58

На этап Кубка Содружества в Рязани продано 6000 билетов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился ожиданиями от этапа Кубка Содружества в Рязани. Этап пройдет с 24 по 25 декабря.

— Радуют, что будет много зрителей. Продано 6000 билетов на два дня. Трехтысячные трибуны заполнены. Конечно, мы столкнемся с очередями на входе. На предыдущих этапах были морозы, поэтому небольшое количество зрителей. Ожидаем полноценный этап с эмоциями, со звуком. Будет много сюрпризов.

— Не боитесь, что погода может подпортить?

— Для спортсменов это лучше, чем минус 20. В этом плане все отлично. Уже прокатился. Трасса отличная. Вовремя успели сделать искусственный снег. Снежная подушка большая. Трасса несложная. Но на равнине тоже нужно уметь работать, — сказал Майгуров.

Виктор Майгуров
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