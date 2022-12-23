Бабиков: «Такое количество стартов не всем подвластно. Как все это совместить?»

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал «СЭ» о том, что думает по поводу объединения летнего и зимнего биатлона. На данный момент Бабиков является лидером общего зачета Кубка содружества по итогам двух летних этапов. Третий этап соревнований пройдет с 24 по 25 декабря в Рязани.

— На данный момент ты лидер Кубка Содружества. Насколько для тебя это значимо?

— Первый раз об этом сейчас думаю, когда ты меня об этом спрашиваешь. Совершенно это неважно. По ходу сезона я пока не показывал лидерские качества. Если у меня есть статус после летних гонок, это ни о чем не говорит. Лишь надеюсь, что у меня получится не ударить в грязь лицом.

— Бывший главный тренер сборной Норвегии Арне Идлан предлагает включить летние старты в Кубок мира, тем самым объединить летний и зимний биатлон в один зачет. Это предложение раскритиковали спортсмены. В том числе Йоханнес Бе сказал, что это разные виды спорта. По сути, такое объединение произошло сейчас на Кубке Содружества, где у летнего и зимнего биатлона один зачет. Насколько все же разные виды спорта?

— Не думаю, что разные. Единственное хотелось бы чуть больше информации. Если бы мы об этом знали заранее, то было бы немножко иначе. Многие не были в курсе ни перед летними стартами, ни даже после них. Понятно, что многое решалось на ходу, на коленке. Но, может, не хватило информации, чтобы выстраивать людям тренировочный план на лето. Однако думаю, что специфика похожая просто нужно просто грамотно прописать весь этот план, чтобы не наслаивались гонки, чтобы не было гонок ради гонок. Сейчас очень много стартов. Посмотрим, как организм справится к концу сезона. Дальше нам предстоит в Рыбинске четыре гонки, а после него сразу Кубок содружества. Во время Кубка Содружества еще и Кубок России. Все плотно. Такое количество стартов не всем подвластно. Тут еще вопрос рейтингов. Каждый понимает, что нужно занимать место в рейтинге. А получается, что для подготовки к Кубку Содружества нужно время, а у тебя четыре личных старта в Рыбинске. Как все это совместить? Не очень пока понятно, — сказал Бабиков «СЭ».