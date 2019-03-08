"Многие из фавориток промахивались - я воспользовалась этим шансом". Таннреволь - о серебре в спринте на ЧМ

Норвежская биатлонистка Ингрид Таннреволь заявила, что решила воспользоваться осечками конкуренток в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 22-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль, не допустив ни одного промаха.

- Это невероятно: мой первый чемпионат мира, - приводит слова Таннреволь официальный сайт IBU. - Перед стартом я слышала, что многие из фавориток не попадали по мишеням в тяжелых погодных условиях, поэтому сказала себе: "Используй свой шанс". Мне это удалось, и я действительно счастлива.

Таннреволь занимает 11-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 427 очков.

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