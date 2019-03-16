"Мне не хватило концентрации". Эберг - о промахах в эстафете на ЧМ

Шведская биатлонистка Ханна Эберг заявила, что ей не хватило концентрации на последнем огневом рубеже в женской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. 23-летняя спортсменка использовала три дополнительных патрона - шведская команда заняла второе место, уступив Норвегии.

- Я пришла на рубеж. Все было нормально, - приводит слова Эберг официальный сайт IBU. - Думаю, сегодня мне не хватило концентрации. Не могу сказать, почему.

Швеция занимает 3-е место в медальном зачете чемпионата мира, имея в активе три медали.

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