Башкиров: «Логинов хорошо готов как функционально, так и физически»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, кто из его группы может реально претендовать на место в олимпийской сборной. По его словам, очень хорошо готов Александр Логинов.

«Сложно сейчас сказать. С наиболее высокой вероятностью можно назвать, наверное, только Логинова, — отметил Башкиров. — Он сейчас достаточно уверено себя чувствует в стрелковом плане, хорошо готов как функционально, так и физически, осталось, как говорится, чтобы камень с неба на голову не упал».

Также Башкиров назвал имя Евгения Гараничева. По его словам, биатлонист может быть конкурентоспособен, однако нужно решить ряд технических проблем.

«По Гараничеву я уже сказал: если получится решить ряд технических проблем, он вполне может быть конкурентоспособен и иметь хорошие шансы. Просто пока отбор в олимпийскую сборную — это достаточно далекая история», — сказал Башкиров в интервью RT.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине в феврале.