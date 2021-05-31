Женская сборная Норвегии по биатлону проводит тренировочный сбор в Вике

Женская сборная Норвегии по биатлону приступила к тренировкам на сборе в Вике, сообщается в Instagram Федерации биатлона Норвегии.

Пресс-служба опубликовала несколько фотографий с занятий спортсменок.

«Лето в Норвегии. Чудесные дни в Вике на сборе девушек», — говорится в сообщении.

В состав основной женской сборной Норвегии на сезон-2021/2022 вошли Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд и Ингрид Ланмарк Тандреволд.