Женская сборная Норвегии по биатлону проводит тренировочный сбор в Вике
11:25
Женская сборная Норвегии по биатлону приступила к тренировкам на сборе в Вике, сообщается в Instagram Федерации биатлона Норвегии.
Пресс-служба опубликовала несколько фотографий с занятий спортсменок.
«Лето в Норвегии. Чудесные дни в Вике на сборе девушек», — говорится в сообщении.
В состав основной женской сборной Норвегии на сезон-2021/2022 вошли Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд и Ингрид Ланмарк Тандреволд.
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