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Женская сборная Норвегии по биатлону проводит тренировочный сбор в Вике

11:25
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Женская сборная Норвегии по биатлону приступила к тренировкам на сборе в Вике, сообщается в Instagram Федерации биатлона Норвегии.

Пресс-служба опубликовала несколько фотографий с занятий спортсменок.

Публикация от Norwegian Biathlon Association (@skiskytterlandslaget)

«Лето в Норвегии. Чудесные дни в Вике на сборе девушек», — говорится в сообщении.

В состав основной женской сборной Норвегии на сезон-2021/2022 вошли Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд и Ингрид Ланмарк Тандреволд.

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