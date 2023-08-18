Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:02

Глава СБР Майгуров: «Было принято решение объединить мужские группы под единым методическим направлением Каминского»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал причины объединения мужской команды под общим руководством Юрия Каминского.

«Мы заслушивали тренеров с их планами подготовки и тренировочными планами на методической комиссии Союза биатлонистов России. После их отчетов и планов было принято решение объединить группы под единым методическим направлением Юрия Каминского. После этого отдельные спортсмены обсудили эти планы с личными тренерами и тренерами сборной, и кто-то решил готовиться самостоятельно, чему мы никак не препятствовали», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Также он объяснил, какова будет роль Сергея Башкирова в тренировочном процессе.

«Он так же полноценно участвует в планировании тренировочного процесса. В большей степени он будет курировать тех спортсменов, с которыми работал до этого, потому что их лучше знает. В команде нет никакого разделения, но за общий результат мы будем спрашивать с Юрия Михайловича», — добавил президент СБР.

Каминский является тренером мужской сборной России по биатлону с 2020 года. В его группе перед сезоном-2023/24 тренируются Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Ильназ Мухамедзянов, Денис Иродов, Александр Корнев и Евгений Емерхонов. В группу Башкирова входят Максим Цветков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Олег Домичек и Иван Колотов.

Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/maigurov-bylo-prinyato-reshenie-obedinit-muzhskie-gruppy-pod-edinoe-metodicheskoe-napravlenie-kaminskogo-275278/
Биатлон
Виктор Майгуров
Сергей Башкиров
Юрий Каминский
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров заявил, что бюджет Союза биатлонистов России сократится

Майгуров: «Кристина Резцова готовится и точно выступит зимой»
Новости
RSS RSS
Все новости