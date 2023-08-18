Глава СБР Майгуров: «Было принято решение объединить мужские группы под единым методическим направлением Каминского»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал причины объединения мужской команды под общим руководством Юрия Каминского.

«Мы заслушивали тренеров с их планами подготовки и тренировочными планами на методической комиссии Союза биатлонистов России. После их отчетов и планов было принято решение объединить группы под единым методическим направлением Юрия Каминского. После этого отдельные спортсмены обсудили эти планы с личными тренерами и тренерами сборной, и кто-то решил готовиться самостоятельно, чему мы никак не препятствовали», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Также он объяснил, какова будет роль Сергея Башкирова в тренировочном процессе.

«Он так же полноценно участвует в планировании тренировочного процесса. В большей степени он будет курировать тех спортсменов, с которыми работал до этого, потому что их лучше знает. В команде нет никакого разделения, но за общий результат мы будем спрашивать с Юрия Михайловича», — добавил президент СБР.

Каминский является тренером мужской сборной России по биатлону с 2020 года. В его группе перед сезоном-2023/24 тренируются Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Ильназ Мухамедзянов, Денис Иродов, Александр Корнев и Евгений Емерхонов. В группу Башкирова входят Максим Цветков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Олег Домичек и Иван Колотов.

Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.