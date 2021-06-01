IBU ввел запрет на применение фтора для лыж на соревнованиях по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил использование особо вредных фторосодержащих продуктов во время соревнований, сообщает официальный сайт организации 1 июня.

Указано, что IBU запретил владение, применение, использование, продажу, раздачу или торговлю любыми продуктами, содержащими фторуглероды C8/PFOA на всех мероприятиях под эгидой организации.

Согласно постановлению ЕС, производить, продавать и использовать продукты с высоким содержанием фтора запрещено. Фторуглероды C8 подпадают под этот запрет. В то же время продукты с низким содержанием фтора C6 по-прежнему разрешено производить, продавать или использовать. Перед началом соревнований все национальные федерации должны будут подписать обязательство не нарушать эти правила. Изменения в регламенте вступят в силу со следующего сезона.

Кроме того, в организации пообещали выборочно проверять материалы, используемые командами для подготовки лыж, на предмет соблюдения правил. В частности, независимые лаборатории будут проверять материалы, которые используются для смазки лыж.