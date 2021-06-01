Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

IBU ввел запрет на применение фтора для лыж на соревнованиях по биатлону

18:43

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил использование особо вредных фторосодержащих продуктов во время соревнований, сообщает официальный сайт организации 1 июня.

Указано, что IBU запретил владение, применение, использование, продажу, раздачу или торговлю любыми продуктами, содержащими фторуглероды C8/PFOA на всех мероприятиях под эгидой организации.

Согласно постановлению ЕС, производить, продавать и использовать продукты с высоким содержанием фтора запрещено. Фторуглероды C8 подпадают под этот запрет. В то же время продукты с низким содержанием фтора C6 по-прежнему разрешено производить, продавать или использовать. Перед началом соревнований все национальные федерации должны будут подписать обязательство не нарушать эти правила. Изменения в регламенте вступят в силу со следующего сезона.

Кроме того, в организации пообещали выборочно проверять материалы, используемые командами для подготовки лыж, на предмет соблюдения правил. В частности, независимые лаборатории будут проверять материалы, которые используются для смазки лыж.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также

Польша — Россия, товарищеский матч: где смотреть и во сколько начало
Видео: как правильно держать новорожденного ребенка на руках
Умер расследовавший гибель подлодки «Курск» вице-адмирал Сухачев
Студентка заявила о похищении и изнасиловании в Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд