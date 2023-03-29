Майгуров заявил, что биатлонисты могут уйти из силовых структур для участия в турнирах

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что биатлонисты могут уволиться из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в международных турнирах.

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК. У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта», — приводит слова Майгурова «РИА Новости».

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.