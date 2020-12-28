Майгуров связал неудачное выступление российских биатлонистов с плохим годом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отметил, что подготовка российских биатлонистов в условиях пандемии коронавируса отрицательно влияет на результаты спортсменов на старте сезона.

«Это связано, наверное, с годом. В том числе, все по-разному тренировались, индивидуальная подготовка была, а часть спортсменов в команде (готовились)», — цитирует ТАСС Майгурова.

Он также отметил, что тренерский штаб сделает окончательные выводы в конце января — после этапов Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

«Что-то однозначное можно (будет) сказать в конце января после предстоящих этапов, посмотрим, какие будут тенденции. Естественно, мы сейчас анализируем все это, чтобы с начала следующего сезона что-то изменить», — добавил Майгуров.

Напомним, безмедальная серия российских биатлонистов с учетом прошлого сезона достигла 39 гонок. Впервые сборная не завоевала ни одной награды на старте сезона.